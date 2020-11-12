佳世達(2352)今法說會公布3Q財報，3Q業績報佳音，單季營收、營業利益、EPS均創近十年新高。以第三季來看，佳世達高附加價值營收已突破3成，達到31%；其中網通占比13%，智慧解決方案比重12%，而醫療相關營收比約6%。而該3大領域也大都在台灣生產。展望第四季，4Q為傳統科技業旺季，顯示器家用市場需求暢旺，高附加價值新事業有望向上成長，業外認列權益法投資收益朝正向發展，都是第四季的成長動能。惟大環境仍需審慎應對，應關注美國選後情勢變化、歐美疫情再起，以及供應鏈的缺料、貨運緊張等變數。法人估，若是半導體供應鏈沒有問題，則4Q營收有機會創單季新高。

佳世達3Q營收516.95億元，營業利益為201.51億元，EPS為1.04元。佳世達因應疫情也開始在7月24小時在台中持續生產口罩，色彩變化多，成為流行服飾搭配的一部分，除了口罩外還有消毒水。佳世達特別提及在醫療事業的最新進度，首先，佳世達投資台灣醫用酒精第一品牌國韶實業，拓展醫用酒精及透析液市場，品牌含國韶、醫強、唐鑫；其次是凱圖投資印尼當地最大捐血耗材通路商 Frismed 拓展東協透析與捐血耗材市場；第三是蘇州明基醫院取得 JCI國際醫療認證，醫院管理接軌國際高標準JCI(Joint Commission)。

針對美國選後情勢變化，佳世達表示，歐美疫情再起，各國政府紓困振興方案及民間消費景氣具有不確定，供應鏈有缺料及貨運緊張等變數。但無論大選如何，都要超前，佳世達董事長陳其宏表示，越南已經在2月開始量產，避開高關稅。中美貿易戰在美國總統大選後逐步緩和可預期，但不知會從那裡開始。在台灣以生產少量和高附加價值的產品。

以第三季來看，佳世達高附加價值營收突破3成，達到31%；其中網通比重13%，智慧解決方案比重12%，而醫療相關營收比約6%。而該3大領域也大都在台灣生產。此外，明泰(3380)自8月起由權益法轉為合併子公司，業外認列權益法公司投資損益，在第三季單季轉正，因受惠於面板業績增溫。

(時報資訊)