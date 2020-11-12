宏碁(2353)積極布局全球電競市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競筆電第三季全球年增率達34%，超越業界(均值18%)，泛美主要市場以23.8%市占率稱霸，並拿下美國銷售冠軍，以22.8%市占率排名第一；同時在阿根廷、巴西及哥倫比亞奪下市占第一。除此之外，宏碁電競筆電亦在全球多國取得佳績，包含奧地利、哈薩克及菲律賓等地取得領導者地位。

宏碁電競筆電在世界各地市場的展現強勁動能，旗下電競產品研發著重玩家喜好，獨家的散熱技術更擁超過300項設計專利，更提供多樣化的電競產品組合供玩家選擇。此外，宏碁為提供玩家全方位的遊戲體驗，次世代電競社群平台PLANET9更跨出國際，於英國等地與名校合作舉辦賽事活動，從硬體、軟體到服務平台的電競體驗，滿足熱血玩家的需求。

宏碁今年第3季合併營收為800.64億元，年增27.3%；營業毛利84億元，毛利率10.5%；營業淨利29.11億元，營業淨利率3.64%，再創歷史新高；稅後淨利22.85億元，年增94.2%，創近10年新高，每股稅後盈餘(EPS)0.76元。

(時報資訊)