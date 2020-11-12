果粉引頸期盼的iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro Max以及iPad Air 4將於11月13日正式開賣，為回饋消費者預約iPhone 12 Pro Max的熱情，德誼數位門市也備妥超值優惠組合，只需990元，即可從iPhone 12 Pro升級為iPhone 12 Pro Max，讓消費者在第一時間以最優惠的方案入手新機。除了iPhone手機系列，德誼數位也祭出了iPad系列購物金、週邊商品加價購以及iPhone電池更換方案，以貼心優惠及原廠認證的服務品質，回饋果粉老客戶的支持。

根據Apple經銷商-德誼數位Data Express 統計，本次iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro Max上市，預約以6.7吋螢幕的iPhone 12 Pro Max為消費者首選，佔了總預約量近9成，顯示出台灣消費者習慣使用大螢幕手機的偏好，其中新色太平洋藍色在本次預約中仍佔了大宗，而與即將到來的聖誕節相應景的金色和低調的石墨黑也緊追在後。為回饋消費者預約熱潮。針對消費者需求，德誼數位門市推出只需990元即可從iPhone 12 Pro升級為iPhone 12 Pro Max的獨特方案！

德誼數位表示，將於11/13開賣當天，在德誼數位SOGO復興門市推出限量獨家方案，凡購買iPhone 12 Pro Max 256G系列手機加上指定週邊商品，即可獲得總價1,010元的購物金加碼優惠。換句話說，由iPhone 12 Pro套裝組合升級到iPhone 12 Pro Max套裝組合只需要加價990元。此外，此時正值眾多百貨周年慶活動期間，如：SOGO台北忠孝店、京站時尚廣場、板橋大遠百、桃園遠百、SOGO中壢店、台中勤美誠品綠園道、台南大遠百成功店、高雄大遠百等，來德誼數位消費還可同享百貨周年慶滿萬送500的限量優惠。

全台德誼維修中心也提供新機購買60天內可加保AppleCare+的服務，讓消費者能同時享有新機優惠及完善的售後保固。而不僅只有新機優惠，德誼數位也同步推出了iPhone電池更換活動，即日起至12/31，持iPhone指定機型到全台德誼五家授權維修中心，即可享有iPhone電池更換現折500元的優惠，幫消費者荷包省下更多。

除了手機外，針對iPad第八代以及週邊配件商品，德誼數位也提供許多精彩優惠，凡至門市購買iPad第八代系商品，即送1,000元購物金，而iPad系列的配件商品Apple Pencil也推出了加購類紙膜5折的超值優惠。德誼數位也提供新機必備套裝組、AirPods加價購、AppleCare+兩年延長保固等方案，一站式服務解決消費者的所有需求。

(科技)