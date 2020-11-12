「公民監督平台」等民間團體今日前往AIT遞建議書，呼籲拜登政府正視蔡英文政府過去一段時間，完全配合並積極運用川普的「仇中、抑中」路線下，如何在台灣內部嚴重破壞憲政法治、清算反對力量、大量運用私人、迴避監督體系、壓制媒體言論、迫害人權自由的種種反民主措施。

「公民監督平台」、民主監督聯盟、藍天行動聯盟等民間團體指出，在過去六、七年間（含太陽花運動），民進黨藉由媒體操作、引導輿論不斷攻城掠地，現在已成功佔領五院，拆除制衡，基本上完成了國內獨裁專政的必要架構；現在除了民間直接站上街頭外，只剩下訴諸國際輿論壓力來檢視真相，並協助台灣人民捍衛其民主價值一途了。

眾民團在AIT外面表達訴求後，由警方代為接下建議書，承諾交給AIT。之後眾人前往凱道集會，公民監督平台成員、前新聞局長鍾琴表示，不在乎人民、不重視和平、誠信、法治的政府，不會是好政府。

前國民黨立委沈智慧指出，她出身新聞界，新聞自由是民主象徵，如今政府卻把手伸入媒體，用執照審核權箝制媒體。如果中天被關，意味著我們成為極權國家，請政府適可而止。

沈智慧還說，媒體本就是多元的，不可能有媒體被所有人喜歡，蔡總統已沒有連任壓力，請包容不同聲音。

沈智慧還痛批，當年清朝政府是鴉片戰爭打敗，才無法繼續查禁鴉片，如今蔡政府開放萊豬進口，到底是為了什麼？請蔡總統懸崖勒馬。

民主監督聯盟總召集人黃正忠強烈反對開放萊豬進口，呼籲蔡英文政府不要賣國求榮，不要為了一黨之私出賣台灣人，所有人民一定要走上街告訴政府你做錯了！

(中時 )