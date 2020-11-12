基隆西定高架驚傳有鋼片砸落，該鋼片重達1公斤，約30公分長，若砸到人後果不堪設想。（吳康瑋攝）

基隆市西定高架橋10日凌晨發生橋面板伸縮縫鋼片掉落，砸到下方轎車的事件，車主張姓民眾指出，平常習慣將愛車停在住家新西路附近的高架橋下，自己當天開車上班時，在車頂發現重達1公斤，約30公分長的鋼片，且車頂板金嚴重凹陷，經比對後發現與西定橋面板伸縮縫裡的鋼片一致，因此確認禍首，但愛車已被砸破一個大洞，令他非常心疼。

安樂區新西里長陳漢昭指出，這是西定高架橋通車十四年來，第一次傳出鋼片脫落砸到車輛的事件，附近有運動場、學校，加上這裡停車不收費，路邊停車進出頻繁，幸好只砸中車輛，板金雖慘遭劃破，但尚可修理，萬一砸到人就慘了，肯定腦袋開花。

市府工務處公有建築科長廖俊育表示，早期廠商建造橋樑時，為避免建材之間的縫隙過大，會在鋼梁與懸臂板的連接處，以鋼板來填補縫隙，但西定高架橋下方就是西定河，水氣較多，橋體鋼筋極易鏽蝕，焊接處也容易鬆動，工務處派員全面巡檢，發現有連續3個橋墩處，都有快脫落的跡象，為避免發生立即危險，已派員緊急處理，若有安全疑慮會直接拆除，避免意外再發生。

市府說明，基隆市橋檢頻率規定為兩年一次，西定高架橋去年也有進行檢測，但當時沒有發現異狀，這次掉落的鋼板，並不會影響結構安全，但為了保障用路人安全，市府已調整巡察頻率，並針對高風險處進行處置，以避免掉落事件重演。

(中時 )