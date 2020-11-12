娛樂8點半》在港片盛行的黃金年代，造就出許多經典演員，女星簡慧真算是當時的一代清純玉女，家境不錯的她選擇踏入娛樂圈，沒想到當紅時引退從商，卻發現自己罹患腦癌，與癌症搏鬥一年多，最後仍不敵病魔，31歲就香消玉殞。

簡慧真出生於馬來西亞檳城，母親是馬來西亞人，父親是當地華僑，還是香港六福珠寶金行的大股東，而她出生後便跟著爸爸回香港發展，雖然出身富二代，但她並不想繼承家業，在16歲時選擇參加「陽光小姐」選美比賽，憑著甜美外型和清新氣質，一舉拿下冠軍，正式進入演藝圈。

簡慧真和許多大咖合作過，後來息影從商。（圖／翻攝自網路）

簡慧真第一部作品就與萬梓良、莫少聰、梁家輝、惠英紅等人合作，在《水兒武士》飾演一名啞女，生動演技獲得不少認可，後來她再與李小龍之子李國豪演出《龍在江湖》，也因這部戲讓兩人結緣變成摯友，接下來幾年，簡慧真陸續參演了《英雄本色2》、《A計畫續集》、《霸王花》等電影，和周潤發、成龍、張國榮、張曼玉等大咖合作，雖然她幾乎擔任配角，但作品都非常有名，讓她也變成影迷熟悉的臉孔，尤其後來多飾演千金小姐，角色頗符合其身分，讓觀眾留下深刻印象。

不過，簡慧真在1992年當紅之際，拍完最後一部片《賭謀計中計》就選擇退隱從商，跟著父親開始學做生意，沒想到從商不久，她發現自己經常頭痛，檢查過後竟是罹患腦癌，雖然動過多次手術治療，還是再度復發，簡慧珍在治病期間表現堅強，從沒自怨自艾，但後來癌細胞擴散，她於1999年突發全身痙攣被緊急送醫，最後仍不敵病魔逝世，享年31歲。

簡慧真一生未婚，和好友李國豪的感情好到傳過緋聞，當年李國豪因爲拍戲意外中槍身亡，讓簡慧真不能接受、痛哭失聲，當下還問母親今天是不是愚人節，沒想到李國豪過世幾年後，簡慧真也不幸早逝。

(中時新聞網)