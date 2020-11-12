酒駕男昏睡路中央 拒酒測遭警開罰18萬

台中市大里區大智路567號前，12日凌晨1時20分，民眾發現一輛汽車停在路中央，遲遲不離去，台中市警局霧峰分局內新派出所獲報到場發現，原來是44歲的李性男子，酒醉後在車上呼呼大睡，員警忙將他叫醒，欲施予酒測，但李男拒絕，警方依法查扣車輛，吊銷其執照、李男並將面臨18萬元的罰鍰。

12日凌晨1點30分左右，內新派出所員警接獲報案指出大智路567號前，有輛車停在路中央，遲遲不開走，員警到場一開車門，就聞到濃濃酒味撲鼻而來，44歲李男則打著赤膊，倒在駕駛座上呼呼大睡，員警大聲呼喊、搖晃他的身體皆叫不醒，約莫過了10分鐘，李男才渾渾噩噩的醒過來。

李男喝酒事實明確，員警欲給予酒測，李男口氣不佳的說：「好了！好了！車給你扣走！我就是拒測！」「我有要跑嗎！你們一直說我要跑！我拿東西不行嗎！」員警依公共危險罪，將李男帶回派出所留置，約1小時後，由其朋友到所接回。

由於李男一直拒絕酒測，內新派出所副所長洪堉騶表示，首先開出拒測罰單、扣車、吊銷任何形式的駕照3年，並移送監理機關裁罰，也必須接受交通安全講習，並將面臨18萬元的罰鍰，呼籲喝酒勿開車，以維護自己及其他用路人安全。

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(中時 )