聯強集團旗下通達智能運籌，將與全球直銷業龍頭安麗（AMWAY）進一步合作，除了已取得安麗淨水器與空氣清淨機到宅安裝與維修的獨家服務外，通達的新竹、嘉義服務中心，也將加入安麗家用科技商品現場維修服務行列。

安麗公司的明星商品espring（益之源淨水器）及SKY空氣清淨機，於2018年開始與通達智能運籌合作，由通達提供產品的運送、安裝、維修及保養等一條龍服務，日前再度擴展雙方服務範疇。

其中，通達新竹服務中心除了提供安麗商品現場維修及全產品退換貨服務外，更量身打造安麗的專屬維修區，提供客戶更快速更完善的服務體驗，嘉義服務中心則提供安麗家用科技商品代收服務。

通達智能運籌為亞太專業供應鏈服務商，除提供品牌客戶到宅服務、專業配送、智慧倉儲、快速維修及技術服務五大服務外，更包括訂單處理、金流服務及客戶服務。近年來積極拓展品牌授權服務，目前已有超過40個品牌客戶，擁有全台最多科技產品及智慧家電的授權維修服務認證。

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