連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）第三季營運大爆發，受惠大陸消費市場回溫、旺季加持與營運體質調整有成，第3季EPS高達1.79元，創單季歷史新高，擺脫疫情因素干擾轉虧為盈，法人看好雅茗-KY亮眼表現可望一路維持至第4季，並挾規模經濟之勢，2021年營運可望爆發式增長。

雅茗-KY第3季營收5.07億元，雖年減16.53％，但防疫情期間進行營運精實調整，營業費用持續下降並在第3季顯現效益，毛利率與營業利益率明顯成長帶動獲利上升，單季稅後純益6,370萬元，年增31.37％，累計前3季EPS 0.16元，填補上半年虧損並繳出獲利成績，徹底擺脫上半年的疫情干擾。

雅茗-KY今年訂定「擴大展店」、「國際合盟」與「投資併購」3箭策略，今年上半雖因疫情使展店腳步放緩，但第2季大陸疫情受控趨穩後，大幅提高新加盟主加盟意願在第3季發酵，單季展出120店，除了持續穩固一二線城市外，三四線城市也有不小斬獲。

雅茗-KY旗下「快樂檸檬」目前在大陸市場唐數超過1000店，並滲透進入175個城市，大規模展店帶動貿易營收成長，連續7個月營收月增，並重返年增軌道。同時，雅茗起家品牌「仙踪林」也啟動品牌再造，重新喚起市場對「仙踪林」記憶，並以此作為品牌回歸的首部曲，目標將「仙踪林」打造成為新世代年輕客層「飲以為傲」的品牌，進而為雅茗集團建構另一個茶飲成長引擎，並持續跨出連鎖腳步，成為營運另一支柱。

在國際市場，快樂檸檬在全球展店已超過15個國家，200多個城市及3艘郵輪。雅茗-KY表示，接下來會持續深入美國與東協國家市場，其中美國市場將重點布局美西區域，快樂檸檬在當地具有高品牌知名度，今年更與北加州營運商合資設立HAPPY LEMON WEST Inc.公司，規劃每年在美可展出40~50店，美國市場將成為另一重要營運引擎。

為擴大在東協市場市占，雅茗-KY今年也分別與馬來西亞、印尼、菲律賓等國家代理商攜手，其中馬來西亞除已經開出造成熱烈迴響的旗艦店外，還有多家加盟店排隊等候開幕，更設立了東協供應鏈中心，負責原物料的採購研發，展現對市場開發的信心，而在印尼、菲律賓等國家，在疫情趨緩後，計劃也會立即啟動。

雅茗-KY2020年5月入股台灣知名熟成紅茶品牌「可不可KEBUKE」，在台灣防疫有成加持，市場未受影響，前3季營運表現超越預期水準，也挹注集團獲利表現。待疫情過後，雅茗將借助平台資源與「可不可KEBUKE」聯手齊攻包含大陸及亞太等海外市場，打國際盃。

雅茗-KY表示，上半年在疫情爆發之初，就評估疫情因素將是「短空長多」，在集團充足現金流支撐下，對外拓展市場、對內營運調整，成功化危機為轉機，第3季的獲利爆發轉虧為盈，代表集團策略走在正確的道路上，而今年奠定穩固的基礎，也讓明年的營運爆發具備更雄厚的資本。

(工商 )