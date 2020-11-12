為珍惜桃園百年文物，桃園市文化局特地舉辦「百年樹人」活動，藉由針對桃園市百年以上的國民小學文物普查，傳遞百年文物遺跡的重要性，文物普查團隊11日至觀音國小進行場勘，粗估有80至150件的文物。

根據文化局調查顯示，桃園市共有21所百年以上的國民小學，各區幾乎平均分佈，大溪區及龍潭區皆有3所，中壢區、蘆竹區及復興區個別有2所，其他8區各有1所，顯見桃園市的百年文物數量不少，經由這次的文物普查，能夠增進人文物普查及保存觀念。

觀音國小至今已有116年的歷史，原為桃園廳竹北南崁公學校區域，後因區內人士的好學心向上，及當時各方的努力，設立南崁公學校石觀音分校。1905年獲准設立，便租借石觀音廟甘泉寺為暫時校舍收容學生，當時學生約有60人。

文物普查專員蔡宜宸提到，在普查時有看到許多日據時代的獎狀、畢業證書等，但由於觀音國小的文物分散的比較廣，因此普查時需像玩大地遊戲一樣跑來跑去，但為了不錯過任何相關寶貴的遺跡，團隊便展開地毯式搜查，初步估計約有80至150件文物。

蔡宜宸認為，文物普查工作的需求雖不像學術研究那樣的高標準，但它本質上是一份需要努力與專注的工作，在文物普查的過程中常常會覺得，若對文物投注越多的用心，文物就會帶來更多的故事。

(中時 )