美國大選開票後，主流媒體已普遍預測拜登為本屆大選贏家，但川普不服這個結果，揚言要走司法，且據多名熟知美國總統川普想法的消息人士說，就算未來關鍵決戰州的計票確認，他也絕不會認輸，因此外界相當關注川普的接下來動作。對此，民進黨台北市議員王世堅在政論節目中則說，美國總統大選不論結果為何，台灣都以不變應萬變，他更稱台灣是「自由世界的航空母艦」。

王世堅11日在政論節目《新聞面對面》中談到，「我覺得我們以不變應萬變，事實上拜登的當選，確實他會重歐輕亞，但是事實上台灣有自己實力，美國有10艘航空母艦，但是它最強的是這第11艘，就是我們台灣，台灣不但是自由的燈塔，更是民主的長城，台灣安全的存在是整個自由世界典範，我認為若大陸輕易對台動武，不只對台開戰，等於是對自由世界開戰。」

不過，節目中前外交官介文汲則認為，政府要審慎，尤其政府舉動都聽專業建議，不要有太多內政考量，回歸專業外交考量局勢，兩岸關係還是維穩最重要，「那世堅議員把台灣台灣看成一艘美國航空母艦，這點我不太接受，我覺得台灣是台灣就好，不要做任何人的航空母艦。」

此時，王世堅則強調，他指的是「自由世界的航空母艦」。

(中時新聞網)