超驚悚職業沒人敢做?揭特殊清潔師神秘面紗

一般我們談到凶宅讓不少人為之恐懼，但竟有人是靠清潔命案現場為職業。一名專門打掃凶案的清潔師接受《中時新聞網》專訪，分享這份工作甘苦談，更透露曾令他印象深刻、怵目驚心的工作現場。

于璥菖擔任特殊清潔2年資歷，曾自掏腰包赴香港學習專業特殊清潔。(照片/陳威成 拍攝)

從事凶宅清潔師2年資歷的于璥菖，他原本從事殯葬業3年多，因緣際會下自行成立間清潔公司。于談起有次接到一場凶宅打掃的案子，當時用一般清潔儀器設備去清理，怎麼掃都掃不乾淨，卻換來很大的挫折感，在台灣也問不到專業人士，於是自掏腰包赴香港唯一一家做凶宅特殊清潔的公司上課學習。

刑案現場腐屍臭味四溢，環境相當惡劣。(照片/于璥菖 提供)

你一定很好奇，凶宅清潔師需要做哪些事情?于璥菖表示，最主要是要將屍血、死水、蛆、蚊蟲、屍臭等部分做排除。通常進行特殊打掃前，會做現場專業場勘與技術評估，因為所使用的儀器與藥劑會有所不同。凶案現場清潔為特殊場所，汙染源是一般人無法接受的。

凶宅打掃前，必需全副武裝、頭戴防毒面具。(照片/于璥菖 提供)

上工前，雖沒有制式化的裝備，但基本防護衣係數等級，會比一般防塵室的再高級些，目的是保護工作者的衛生與安全。一般簡易清潔去除屍臭味，使用空氣濾清機、光觸媒及紫外線等，一人做業即可；若是有汙染源較大遍的則需要2-4位，像是大體較久才被發現，屍血、水都已凝固成果凍狀，甚至滲入磁磚、溝縫裡，蛆、蟲滿天飛狀況，也曾遇過現場是大遍血跡噴濺的。

于透露，日前才處理一名獨居老婦人，在自家大門旁鋁門窗上輕生，因南部天氣炎熱，死亡10多天才被發現，現場汙染源、屍臭味相當嚴重，就連我們全副武裝、配戴防毒面具，那屍臭味撲鼻而來，清理到一半，還必需跑出門呼吸、換口氣後再進來。于也曾接過凶殺案清潔，現場血跡噴濺四散，看得出亡者求生慾望強四處逃竄，地板、牆壁大面積都是血漬，場面相當震撼。

只要是凶宅，讓大部分的人避而遠之，更何況是從事凶宅清潔，于璥菖表示，本身運氣好，親友都很支持，畢竟這份職業少數人從事，我給我自己說的話，忍人之所不能忍，多做一點。很多人會好奇詢問，那收費標準呢?于拿10坪大套房來比喻，若要請細部清潔打掃，大約5千到1萬不等，變成凶宅就是3倍價格，當然實際情況會視難易度來作調整。

凶宅打掃工作擁有高薪報酬，不過，背後不為人知的辛勞與心理壓力，毅力、忍耐度都要比一般人更強大，于璥菖坦言，絕大部分會來做這份工作的人，都是因為高薪，願意真正投入的，都是高薪挖腳，因為現場真的不是一般人，都有辦法接觸的。

(中時新聞網)