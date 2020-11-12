港股在昨日追蹤那指的下挫；周四則在科技股出現修正反彈，然午後不敵銀行股等的下挫出現收跌；美道瓊指期和那指其在周四的下挫也拉低市場情緒。

周四香港恆生指數午後一路低走，收跌57.60點或-0.22%，為26169.38點。國企股(H股)收漲38.13點或+0.36%，為10579.47點。銀行股、保險股、公用事業股為領跌最多板塊。

繼昨日的大跌，科技股出現反彈，科技指數上漲3.2%，京東、美團分別上漲7.6%和5.8%；小米大漲3.5%，報23.25港元。阿里巴巴漲1.85%，報253.0港元。

藍籌金融股集體下挫，拖累大盤表現。匯豐跌1.9%，工商銀行跌2.5%，建設銀行跌0.7%，友邦保險跌3.8%。

電訊股下跌1.24%，為第四大跌深板塊。中國電信跌5.9%，中國聯通跌4.5%，中國移動跌2.8%。

中國的房產股下跌。華潤置地跌3.9%，中國海外發展跌3.9%，中國奧園跌4.1%。

(時報資訊)