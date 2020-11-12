台灣之星在雙11檔期祭出一日限定資費限量8萬門，11日當天早上11點開賣，當天晚上即提早售完，隨即決議當晚7點在特殺直播場宣佈再加碼1萬門。

台灣之星自2016年起開創「電信雙11」風潮，至今已邁入第五年，年年刷新銷售成績，2020年適逢台灣5G元年，台灣之星再祭「雙11一日限定」資費，成為國內首家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者。

由於5G月租299元不限速上網吃到飽、加購第二門半價月租149元，以及4G月租188元終身不限速上網吃到飽、加購第二門半價月租94元果然獲得廣大迴響，11月9日直播公告當天，吸引最高1萬5千人同時在線觀看，並登上當天Google台灣熱門搜尋關鍵字電信類No.1。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年申辦台灣之星雙11資費的消費者，台北市、新北市、台中市佔了總申辦量的5成，開賣後短短25分鐘內就狂銷1萬門，超越去年43分鐘賣出1萬門的紀錄，其中有6成以上的消費者選擇5G資費，且有34％的消費者加購第二門，相較去年加購第二門的比例成長14％。有超過5千人以上選擇手機／商品案，以更升級的資費、更低的價格入手5G旗艦機款。

至於申辦2020年重頭戲「雙11一日限定資費」的消費者，有74％為首次加入的新客戶、26％是老客戶另外新申辦/攜碼。此外，共有31％的消費者是從其他電信業者攜碼過來，分別有39％從中華電信、25％從台灣大哥大、19％從遠傳攜出，總量比去年同時期增加2％。

朱曉幸指出，今年雙11活動當日，開賣前就吸引高達23萬消費者在線等候搶購，相較去年還增加了2萬人以上，11日上午11點開賣後，官網瞬間湧入大量申辦人潮，台灣之星網頁流量相較平日暴增20倍。

原本釋出的8萬門號提前於11日當日晚上23:13售磬，若納入第二門加購的門號，相當於平均每秒賣出2.6門，超越去年平均每秒賣出2.5門的紀錄，創下歷年雙11的銷售紀錄。

此外，在8萬門門號中，選擇5G資費方案的消費者佔65％、選擇4G資費方案的消費者佔35％，更有34％的消費者選擇半價加購第二門，相較去年加購第二門的比例成長14％。

(工商 )