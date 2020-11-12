三發地產16日起恢復上市普通交易 16:492020/11/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，三發地產（9946）已補行辦理公開程序對外說明，另取得會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之審查意見書，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰公告自下周一（11月16日）起，恢復其上市有價證券普通交易，即可恢復信用交易。 (工商 ) #三發地產 #普通交易 #上市有價證券 #列為 #變更交易方法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》11月台指期開高5點 金融期獨黑 09:082020/11/12 財經 元油2將走入歷史 今最後交易 11:072020/11/12 財經 終結八年虧損 大魯閣Q3轉盈EPS0.01元 10:092020/11/12 財經 投資ABF三雄 花旗環球：景碩優先 04:092020/11/12 證券．權證 TikTok向美提上訴 要求延期行政命令30天 04:092020/11/12 全球財經 《店頭市場》和進、牧東今起預收款券 08:512020/11/12 財經 三洋紡暫停交易 傳處分資產 04:092020/11/12 證券．權證 符合三要件 港交所允同股不同權第二上市 04:092020/11/12 全球財經 光仁中學6年爭議落幕 教職員獲2600萬考核獎金 15:032020/11/12 寶島 內循環發力 雙11消費再創高 04:102020/11/12 焦點新聞 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 要聞 股災來襲就該認賠出場？ 他花20年領悟「歐印」投資成贏家 - 財經 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 大選結束TikTok在美安全了嗎？5大挑戰最強威脅在海外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。