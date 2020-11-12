證交所表示，三發地產（9946）已補行辦理公開程序對外說明，另取得會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之審查意見書，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰公告自下周一（11月16日）起，恢復其上市有價證券普通交易，即可恢復信用交易。

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