投入青創，兆豐銀三個月來已撥出500戶青創貸款。兆豐銀推動ESG相關多項重要措施，其中青創已入列重點，對此兆豐銀指出，開辦三個月來，迄今已協助500戶取得青創資金，承做戶數排名已入列承貸金融機構前四大。

為協助青年頭家取得創業經營所需資金，行政院於2020年8月推出規模達600億元的青年創業及啟動金貸款，其中350億元由經濟部執行，兆豐銀配合開辦三個月以來，已協助超過500戶取得核貸資金，申貸金額在100萬元以下還可採簡化的申貸程序，以申請書方式取代貸款計畫書，簡化申貸手續，從速協助創業者辦理申貸。

全球持續受到新冠肺炎疫情影響，很多年輕人面臨失業、低薪、工作不穩等各種壓力，使得青創貸款專案的意義，不僅是為年輕人「救急」，更重要在於青年創業的活力不致因為疫情而「斷炊」。對此兆豐銀行說明，本次由經濟部執行的青創貸款，信保基金保證成數最高可達100％，解決創業青年難以提出擔保品的困境，並就100萬元以下的貸款由政府按貸款利率補貼利息（利率為中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加0.575％，目前為1.42％），補貼期限最長為5年。

至於青創貸款申請條件，須為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿5年的事業，且負責人須年滿20至45歲、具中華民國國籍，並於3年內受過政府認可的單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明；此外，如以負責人名義提出申請，負責人的出資額應占該事業體實收資本額20％以上。

除了青創貸款，在財政部擬續辦2年的「青年安心成家購屋優惠貸款」方面，兆豐銀也統計，迄今累計撥款金額達900億元以上，貸款戶超過2萬戶。

(工商 )