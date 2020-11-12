韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團（股票代號2752）公布2020年第三季財報，第三季營收達5.21億元，年增41.23％；稅後淨利8,350萬元，年增110.26％，每股盈餘3.71元。累積前三季營收12.94億元，年增26.45％ ；稅後淨利17,399萬元，年增75.44％，每股盈餘7.76元。單季及前三季營收及獲利同創新高。

豆府表示7－8月份原本就是暑假旺季，加上疫情影響無法出國，國內消費市場旺季更旺，另外，政府為刺激消費所發行的振興三倍券也增強了消費力道，所以豆府公司連續兩個月營收創新高；9月份隨著暑假結束，消費市場稍微降溫，豆府公司透過各項行銷活動來延續消費力道，而在餐廳外的銷售通路上，持續積極與便利超商的通路合作，延續第二季推出的「招牌韓式泡菜」的熱銷，再推出「個人包人蔘雞湯」，銷售成績亮眼，讓9月份的營收亦創同期新高。

10月份在中秋、國慶連續假期及各大百貨賣場周年慶活動的帶動下，各地消費人潮湧現；此外，豆府於10月中旬推出「韓式生活節」活動，吸引更多消費者前來用餐；而超人氣商品「招牌韓式泡菜」，以罐裝形式在各門店銷售；再加上10月份新展三家門店，都為營收帶來挹注。豆府10月營收1.72億元，年增48.95％，續創同期新高；累計1~10月營收14.66億元，年增28.73%。

11月份正值豆府餐飲集團12年周年慶，已規劃號召全體會員「豆陣回娘家」一同歡慶享用韓食，除了贈送超值餐券外，更與即將上映的韓國強片「永生戰」，合推四人用餐送電影早場優惠券活動，期待能為11月份營收注入成長動能。

豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店12間門店，總店數來到54間，至年底前仍會繼續展店，預計再展1家北村豆腐家、3家飛機河粉。

(工商 )