國道一號南向彰化交流道在12日11時17分，發生4車連環大追撞，中油的聯結車要下匝道，疑似未與前車保持，煞車不及往前衝撞，如打保齡球，前方行駛中的小客車、大貨車和廂型車都受波及，中油撞得最慘烈，車頭稀爛，幸好沒有人受傷。

國道三隊初步調查，事故發生在國道一號南向198.4公里，43歲施姓男子上午從台中王田油庫駕駛中油半聯結車出發，行經彰化交流道出口匝道，要往鹿港方向疑似未保持安全距離，追撞前方3部車輛。

車禍現場一片狼藉，玻璃碎屑一地，中油車頭撞成一團爛鐵，另部大貨車受追撞，失速又行駛中的車輛撞上，造成車道和兩旁路肩，都「堆滿」事故車，造成嚴重回堵。

國道三隊組長張弘杰表示，接獲通報，派遣所轄員林分隊前往進行處理，並通知高公局事故處理小組及租用緩撞車前往警戒。事故於12時25分排除恢復通車。各駕駛人酒精檢測皆無酒精反應。

中油聯結車疑似未保持距離，造成連環大車禍，車頭撞得稀爛。（民眾／吳敏菁彰化傳真）

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