后里馬場年底將正式委外經營，包括馬場馬術及親子騎馬等。（陳世宗攝）

后里馬場是國內最具歷史及規模的公營馬場，市府年底將改採OT委託廠商經營，期能創造地方觀光新契機。市議會12日審查預算時，引起藍、綠議員的群起炮轟，質疑觀旅局根本是做賠本生意。觀光旅遊局長林筱淇說，重點在活化景點注入更多活力，並帶動地方觀光產業發展。

市議會交通地政委員會12日審查預算時，質疑后里馬場委外OT的租金偏低，藍、綠議員楊正中、陳政顯、陳淑華等說，市府將后里馬場委外，廠商只支付每年權利金39萬，固定租金收入207.5萬；市府每年要繳房屋與地價是441萬，等於向廠商收取費用還難以扣抵稅款，「根本是賠錢生意」。

陳淑華指出，未免太便宜了吧？后里馬場連同花舞館才租這些價錢？陳政顯抨擊說：「這是半買半相送嗎？」最起碼收取租金要大於要繳稅，觀旅局訂的標準未必是合理缺口恐近100萬元，令人難以接受。

林筱淇表示，市府除固定租金外，還有一項變動租金，按廠商的收入定出相對比例回饋給市府，等於廠商營運愈好、租金也相對提高。劉士州認為，市府可節省下人事與管、修繕費用，還是划算啦；以今年1到6月人事與相關費用就花市庫643萬元，委外經營較符合成本。

觀旅局說，后里馬場今年底順利委外，馬場提供馬術競賽或表演、私人馬匹寄養、體驗騎乘等；餐飲服務區與多家超商、餐廳、茶莊、冰品販售廠商研討。花舞館會利用園區特色，發展假日市集，並展覽地方產業主題如葡萄酒、糕餅及薩克斯風等，開創下一個百年風華。

林筱淇強調，后里馬場花舞館促參廠商除了繳交土地租金及權利金給市府以外，還承諾願投資后里馬場花舞館共約新台幣1.3億元，包含期初投資4千萬元及之後每年投資1千萬元，共1.3億元。

(中時 )