基隆市快捷公車方便地方民眾往來台北、基隆，但有不少民眾反應，中山區沒有直達台北火車站的快捷公車，非常不方便，對此，市議員張秉鈞出面與國光客運協調，董事長陳麒盛也同意將由1813D轉型接駛中山快捷公車，經提交北市交通局公車路線審議委員會核備通過後，更進一步行文給交通部公路總局進行核定。

國光客運董事長陳麒盛表示，自己也是基隆人，並且基隆一直是國光最重要的營業據點之一，國光也都會全力以赴的加強對基隆市民提供的服務，並確保旅客能享受最安全、舒適的高品質服務。

基隆中山快捷公車將直達台北車站，市議員張秉鈞指出，中山區快捷公車能直達北市中心，除替民眾省下轉車時間，更可以引進觀光人潮，並實際帶動地方的繁榮。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆中山快捷公車將直達台北車站，市議員張秉鈞指出，中山區快捷公車能直達北市中心，除替民眾省下轉車時間，更可以引進觀光人潮，並實際帶動地方的繁榮。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆中山快捷公車將直達台北車站，市議員張秉鈞指出，中山區快捷公車能直達北市中心，除替民眾省下轉車時間，更可以引進觀光人潮，並實際帶動地方的繁榮。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

張秉鈞指出，基隆市中山區具有豐富的特色美食、美景及文化，相當值得外地遊客前往品嚐及觀賞，他上任以來就不斷積極的爭取，讓中山區快捷公車能直達北市中心，除了可以讓通勤族直接到達台北車站，省下轉車時間，更可以引進觀光人潮，並實際帶動地方的繁榮。

張秉鈞表示，自己持續與立委蔡適應及市府交通處攜手爭取在地民眾的交通福祉，也感謝蔡適應立委協調公路總局，讓直達台北市中心的「快捷公車-中山線」順利通行，未來基隆市與台北市、新北市將串連更完整的交通聯網，帶動地方的繁榮。

(中時 )