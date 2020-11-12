五股區的兒八公園位於洲子洋重劃區內，因地理位置較偏僻，許多當地居民都未聽過這公園，議員陳明義昨（11）日召集相關單位進行會勘，將擴大兒八公園面積，將原有的沙坑及溜冰場重新整修，並修繕附近照明設施，提高民眾使用率。

兒八公園建於2012年，位於新五路與芳洲路交叉口，相隔新五路即是五股文化古蹟守讓堂，佔地面積約600坪，設有小型溜冰場、綜合遊具組及2組搖搖樂等兒童遊具設施，周遭植有小葉欖仁、台灣欒樹及桃花心木等喬木。

當地民眾表示，公園附近因有民眾餵食流浪犬，常有成群流浪犬出沒，而餵剩的食物也會吸引鳥類，公共遊樂設施上看到鳥糞的痕跡，加上雜草叢生，不太適合帶小孩去玩。

議員陳明義表示，昨天經相關單位前往會勘，國產署已同意無償提供土地擴大公園面積，因沙坑及溜冰場已老舊請區公所重新規畫，另外也請水利局將未開放的防訊道路上的路燈通盤檢修，重新打造兒八公園環境。

陳接著說，早期就已關注兒八公園問題，從中興路與新五路上的交通改善，芳洲路的開通也有助於發展附近地方建設，附近停車場和籃球場的設置及守讓堂的開幕，最後加上兒八公園整體環境改善，逐步帶動整個五股地區發展。

(中時 )