鎮瀾宮董事長顏清標（右五）邀請與會貴賓進行啟動儀式，揭開明年繞境主題「承諾」。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標宣布明年繞境主題「承諾」。（王文吉攝）

Show Girl展示「大甲媽Bobi Run十周年」路跑紀念衫及紀念品。（王文吉攝）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤接受媒體訪問。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮12日舉辦「大甲媽Bobi Run十周年暨文化節活動」宣傳記者會，董事長顏清標也宣布明年遶境主題為「承諾」，他並表示，媽祖神威顯號，一定會庇佑疫情更為趨緩，有信心遶境盛事不會中斷，現場邀請各大企業廠商一同進行啟動儀式，祈願疫情消散。

鎮瀾宮今日上午在廟前廣場舉辦「大甲媽Bobi Run十周年暨文化節活動」宣傳記者會，開場邀請古典樂手演奏流行歌曲，接著Show Girl身穿活動紀念衫出場，帶著路跑紀念品亮相，邀請熱血跑者報名明年3月28日的10K及21K「大甲媽Bobi Run」賽事。

今年受新冠肺炎疫情影響，大甲媽9天8夜遶境活動延後85天舉辦。鎮瀾宮即將開始籌備明年遶境活動，董事長顏清標邀請合作廠商進行啟動儀式，揭開明年繞境主題「承諾」。

顏清標表示，「承諾」兩個字好寫、好講，但做起來很困難，要一一克服難關完成，人要講信用，承諾了就是要做完而且要做好。繞境人數一年一年增加，今年因疫情關係延後，明年疫情過後將盛大舉辦，祈求媽祖庇佑台灣安全、世界安全，疫情趕快撲滅。

大甲媽祖國際觀光文化節每年推出大甲媽Bobi Run、大甲媽嫁女兒、大甲媽ㄟ囡仔節、大甲媽創音樂節、萬眾騎BIKE及街舞比賽等，透過多元活動發揚媽祖文化。

副董事長鄭銘坤表示，「大甲媽ㄟ囡仔節」庇佑孩子的成長，「大甲媽嫁女兒 」見證著新人步入幸福，透過健康、多元的周邊演藝活動推廣媽祖文化，進而去帶動周邊的觀光，讓更多年輕人認識傳統美的事物。

(中時 )