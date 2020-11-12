久旱不雨水情嚴峻，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮非灌區，以往仰賴抽取地下水或農塘蓄水灌溉，如今池子水乾了，稻田也枯了，秋收季節產量不佳，農民爭取天然災害救助，卻不禁感嘆救助金最多每公頃1萬8000元與停灌補助每公頃14萬元差很大，但不無小補仍盼農委會從寬補助，幫助農民止血。

苑裡鎮民代表張文財指出，政府給予停灌區每公頃14萬元補償，但同樣受旱災影響，非灌區稻子乾枯卻沒有任何補助，旱區以往都靠抽地下水和農塘蓄水灌溉，久沒下雨，水都乾了，近日就接獲許多農民陳情，希望爭取農業天然災害救助，呼籲政府體恤農民辛勞從寬補助，不要再分什麼區。

苗栗縣苑裡鎮蕉埔里屬非灌區農田乾涸嚴重，二期稻作枯死盼農委會從寬補助。（張文財提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮蕉埔里稻田受旱災，農田龜裂、水稻枯死。（吳傑明提供／巫靜婷苗栗傳真）

位處苑裡鎮內區的蕉埔里旱災嚴重，農田乾涸龜裂，二期稻作枯死，蕉埔里長吳傑明表示，蕉埔里種稻約有20幾甲，農民抽水也需要電費，如今在收割前夕缺水，辛苦耕作的成果全沒了，經公所通報，上周縣府已會同苗栗農改場、農糧署北區分署等勘災小組人員現勘。

縣府農業處農務科指出，目前除了苑裡蕉埔，通霄及後龍外埔、水尾也有通報災情，經勘災小組會勘，通霄領勘地區沒有達標，苑裡、後龍領勘地區災情嚴重，雖然單一作物災損面積已達20％，但無收穫面積不到全鎮的5％，目前送農委會審核中，看是否以單一鄉鎮無收穫面積達25公頃作為補助標準。

依據目前農委會公告農業天然災害現金救助項目及額度表，即便稻農成功爭取天然災害救助，每公頃也僅能獲得1萬8000元救助金，與停灌補助額度相去甚遠，這也讓非灌區農民很不滿，批評政府「一樣都是旱災缺水，補助怎麼差這麼大？」。

(中時 )