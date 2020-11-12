無法律背景的42歲廖男，剛服刑出獄2個月，就在「免費法律諮詢」網站，鎖定有法律諮詢需求的網友，詐稱是律師提供意見套交情，再以投資、寫狀紙或打官司等由，向5人共詐取30萬餘元，到案時辯稱是遭人冒名犯案，還對不知情被害人下指導棋。台中地檢署依詐欺罪將他起訴，並向法官求處重刑。

起訴書指出，廖男因涉詐欺案，入監服刑至在2019年5月間出獄，7月起就在臉書的「免費法律諮詢」網站，詐稱是律師，鎖定有法律諮詢需求的網友下手。

2019年7月間，廖男先透過網站提供周姓女子諮詢意見，8月間佯稱是律師可免費幫忙寫訴狀，將訴狀傳給周女確認後，再以未收費將遭公會記點，要求配合先匯款6萬元，事後，再歸還。周女信以為真，8月底依指示匯款，沒想到，廖男在9月初竟只匯回60元歸還，即失聯。

此外，同年7月間，廖男傳訊給鄒姓男網友，詐稱可委任他處理案件，收費5萬元，鄒男約他在9月見面，並現場交付5萬元；同年11月間，廖再詐稱可接受傷害案上訴委任，鄒男匯2萬5千元後，察覺有異而報警

2019年8月間，廖男多次傳訊息給呂姓女網友，詐稱他承包坪林副供站案，負責供應國軍三餐伙食，他只收乾股4.5％，要介紹她加入賺錢。呂女匯款近10萬元投資，另再借9萬多元給廖周轉，事後，發現有異狀報警。

2020年4月間，廖男在臉書社團網站刊登販售「Switch主機1台」、「遊戲卡2片」的假訊息，沈姓網友聯繫同意以1萬1千元購買，但匯款後，廖男通知沈男寄錯商品，要求寄還，沈寄還後，卻遲未接到所購商品，向廖反映後，竟收到裝有空玻璃瓶及按摩器等物的包裹，沈男要求退款，廖卻遲未處理，而向報警。

2020年3月間，廖男故技重施聯繫張姓女網友，詐稱可幫忙寫告訴狀，收費8千元；同年4月間再向張女佯稱可幫忙打官司，費用4萬元。張女依約匯款4萬元，雙方洽談後即失聯，張女才知受騙。

案發後，檢方偵辦追查出，廖男詐騙5人共得手30萬餘元。他到案後，否認涉案，辯稱遭鍾姓男子冒名犯案，

但辯解內容都是難以查證的「幽靈抗辯」。此外，續詐騙還被蒙鼓裡的周姓女被害人，指示她，對檢方傳喚不用到庭，事經檢察官勘驗被害人手機才發現。

檢察官以廖男毫無悔改之心，以相同詐騙手法反覆犯案，甚至妨礙司法權的行使，依詐欺罪將他起訴，並向法官請求從重量刑。

(中時 )