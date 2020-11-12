入圍本屆金馬獎六項大獎的《孤味》目前熱映中，今日公布最新「伯昌篇」花絮，由金鐘視帝龍劭華及楊一展共同飾演片中「缺席的父親」一角，兩人一致的高挑身材與瀟灑外型，讓看完電影的網友都驚嘆：「神選角」！然而，最初曾因龍劭華瀟灑不羈的形象太令人印象深刻，讓楊一展直呼壓力好大：「要演出龍哥那種渾然天成的風流倜儻模樣，真的好難喔！」最後在他努力揣摩下，成功複製出龍劭華「漂丿男子漢」的瀟灑模樣，讓本尊看完後都驚嘆：「沒想到一展跟我年輕時還蠻像的，很高興是他來演我！」此外，楊一展這次在《孤味》中幾乎全程閩南語發音，讓台語不輪轉的他數度崩潰，印象最深刻的是，其中一場戲的某一句台詞他整整背了五天：「真的不蓋你，那幾天我一睜眼，從吃早餐時就開始背，一直到拍攝當天都還是NG，真的好難！」幸好苦練後最終獲得導演許承傑大讚：「一展的學習力很強，整部片最後是他的台南腔台語講得最道地！」

《孤味》自上映後口碑好評持續延燒，不僅官方粉絲團人數持續攀升，就連國防部與許多企業小編，也紛紛在官方臉書二創孤味海報，引發網友熱烈分享。除了社群上引發熱潮，演藝圈名人們也掀起一陣「孤味旋風」，眾星們紛紛力推，林心如看完電影感性表示：「每個人都需要找到一個可以救贖自己的地方！」許瑋甯也誠摯推薦：「有非常多的觸動內心的故事！」陳庭妮更是激動大讚：「在戲院裡哭到耳鳴！很舒壓、洗滌心靈的一部電影。」就連許光漢都感動直呼：「看完心裡非常多的感觸！」不僅男女神們力推，許多演藝圈名人如導演李中、李芸嬋、傅天余；音樂製作人陳子鴻；瀚草影視總經理湯昇榮；作家劉軒、謝金魚；演員張書偉、黃鐙輝、黃河、唐振剛、黃尚禾、林意箴、林辰唏、唐治平、楊孟霖、晏柔中、林涵、樓心潼、方大緯、石康均；歌手閻奕格等人都現身戲院支持並大力推薦，讓主創團隊們備受鼓勵！

(中時 )