丁怡銘下午出面向牛肉麵業者致歉(張理國攝)

台北市長柯文哲訴求萊劑美豬要明確標示，未料政院的反應讓柯文哲怒嗆，「中央再耍陰就翻臉」。政院原發出澄清稿，但行政院發言人丁怡銘下午又親自對外說明，並對造成業者困擾道歉。

針對行政院會後記者會關於台北市牛肉麵冠軍採用美牛一事，行政院發言人丁怡銘今天表示，許多媒體以「打臉北市府」為題，操作政院與北市府的衝突，相關敘述與事實不符。

他並說，出示牛肉麵節冠軍得主菜單上標示採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，而萊克多巴胺是飼料添加物，業者出示的零殘留也證明，牛在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出，所以標準才會定0.01ppm。

丁怡銘表示，各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但是只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。

丁怡銘表示，對於業者造成困擾，他深感抱歉。他也要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

丁怡銘也說，院會過程中，蘇揆對於柯文哲在臨時動議中提出的相關建議，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，院長也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧，並沒有衝突。

(中時 )