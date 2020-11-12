為透過聯盟成員分享電動車上的經驗跟知識，來縮短開發時程、降低開發成本，鴻海打造MIH聯盟，鴻海董事長劉揚偉12日於法說會上表示，MIH聯盟預訂在2021年6月底前轉型成為獨立的組織，且截至12日法說會召開前，已有90家大廠宣布加入MIH聯盟，包含全球雲服務的龍頭企業AWS（Amazon Web Services）、微軟、高通、寧德時代、德州儀器等指標企業。

MIH聯盟由鴻海創建，現仍為鴻海內部組織，鴻海與鴻華均為MIH的創始會員，鴻海指出，MIH平台是一個電動車軟體和硬體開放平台MIH聯盟，未來將邀請電動車業界的專家來共同定義未來MIH平台的參考設計，及其在全球電動車供應鏈中的發展方向，以便各個領域的合作夥伴都能參與其中，並做出貢獻，基於資源共享，鴻海和鴻華會把MIH平台現有的資料和技術無償的拿出來跟大家分享，劉揚偉也強調，鴻海將以全球運營的經驗與實力，集合鴻華的平台設計能力，以及提供必要的資源，來確保MIH聯盟的成功。

此外，MIH聯盟也會透過開放平台的關鍵技術和工具給開發者，大大降低了產業進入門檻，讓更多人可以投入電動車產業的開發、打造未來最創新的電動車應用。在這個大聯盟中，包括規格、參數、軟體等將會開放給合作夥伴！合作夥伴可以在MIH的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型，讓MIH電動車平台成為電動車產業的開放系統。

鴻海表示，MIH聯盟預訂在2021年6月底前轉型成為獨立的組織，聯盟的章程將在MIH聯盟獨立後，由創始會員共同訂定。

截至11月12日召開法說會前為止，已有90家業者表達加入MIH的意願，這90家業者分別來自歐、亞、非、北美等25個國家，其中加入的業者屬軟體平台的有15家，屬硬體平台的有65家，來自其他領域的有10家，包含全球雲服務的龍頭企業AWS（Amazon Web Services）、微軟、高通、寧德時代、德州儀器等。

(工商 )