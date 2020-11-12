台北市長柯文哲為萊豬爭議直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，對此，牛肉麵店業者齊聲怒吼，行政院如此惡劣，為搞政治鬥爭將小老百姓濫殺無辜，要求行政院道歉。

「台北市牛肉麵國際評比」今年評比結果，紅燒、清燉、番茄三大組別，分別由皇家傳承、阿牛牛肉麵、牛將軍小吃店奪冠。北市牛肉麵協會理事長鄭正中表示，牛肉麵好不容易成為北市享譽國際的國麵，因為政治因素把萊豬把牛肉麵業者也拖下去，把今年冠軍抹黑，指使用萊牛做牛肉麵影響小老百姓的牛肉麵的聲譽。

鄭正中指出，不該成為政治口水，要求行政院道歉還我們牛肉麵店家清白，如果他們不出來道歉，我們就會動員所有的牛肉麵業者抗議，也會依循法律途徑。

皇家傳承牛肉麵總經理陳宏斌表示，所有肉品及材料都按照政府法令，都有取得檢驗證明，證明萊克多巴安所有的瘦肉精都是零檢出，為何行政院會針對我們這個小小商家做不實抹黑和指控。

陳宏斌指出，這次政院為什麼把我們這些廠商無辜的捲入進去，也有門市的同仁接到無辜的謾罵，希望行政院針對這次事情應該還給我們商家一個公道以及道歉以及更正，強調都是未檢出，沒有萊克多巴胺，呼籲廣大消費者能夠放心。

牛家軍老闆廖國斌表示，沒想到行政院發言人如此的惡劣，將我們這些小老百姓濫殺無辜，既然要去打政治鬥爭，不要牽連無辜，請行政院盡速澄清，我們是合法，經由中央、地方中央所謂的通關檢驗。

(中時 )