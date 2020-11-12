行政院長蘇貞昌不滿國民黨立院黨團8度杯葛他上台施政報告，說國民黨的道具豬如果會講話，一定覺得在野黨的杯葛煩死了。國民黨立委許淑華接受《中時新聞網》專訪表示，蘇揆貴為台灣最高行政首長，面對在野黨聲音，卻選擇視而不見，我們連最卑微的要求都做不到，他竟還指著道具豬說「連豬都煩了」，許淑華對蘇揆的發言不以為意，直接怒譙「閉上你的嘴」。

【政新鮮】蘇貞昌譏道具豬煩死了！許淑華怒譙：閉上你的嘴

許淑華表示，蘇揆性格問題已改變不了，他現在對這個位置就是一副擺爛樣，接著許再提到，目前蘇貞昌應該關注的是，到底該如何讓中間選民以及關心健康的民眾對他信服，她指出，「現在蘇院長發言已口無遮攔，時常顛三倒四，讓台灣民眾覺得，現在行政團隊就像個放羊的小孩，說錯話都能不負責」。

行政院長蘇貞昌。(中時資料照)

不滿蘇貞昌的發言，許淑華繼續怒轟，「我們能從網路負面聲量看出，大家對蘇貞昌的評價極差，現在他最應該閉上他的嘴，否則不閉上只會越說越錯」。對於這次萊豬事件，蘇揆也對國人說，我們台灣豬也有出口，許淑華則說「他常用話術欺騙國人，很多時候喜歡說大話，然後也愛逞口舌之快，從這能感受到，蘇貞昌現在極力的向蔡總統表心證明他是忠臣」。

國民黨立委10日在立法院議場內持續杯葛總質詢，並布置蔡英文總統等人形立牌及道具豬。（姚志平攝）

她說道，很多民進黨同仁紛紛看不下去對他提出批評，許淑華認為，現在蘇院長的最大壓力，不是來自於在野黨的批評，而是要去思考，為何民進黨黨內，支持他的聲音都支持不下去了，許淑華坦言「若持續用輕挑或嘻笑方式行事，對於行政院長這個位置能待多久，我們都替他感到擔心了」。

（攝影/陳宏睿、剪輯/范佐意）

(中時新聞網)