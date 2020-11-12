前一日才遭福斯新聞切斷記者會直播畫面，川普團隊發言人麥肯內尼10日再上福斯新聞雪恥，亮出234頁選舉詐欺鐵證，聲稱有死人投票、許多選票上的簽名居然一樣。

川普團隊不斷聲稱此次大選出現選舉詐欺等情事，不過屢遭外界打臉提不出有力證據，川普競選團隊發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）10日晚間公布234頁選舉詐欺證詞，聲稱其中一批選票中有6成的簽名相同，還有死人跑來投票。不過外媒評論，當中還有諸多光怪陸離的證詞，包括有人質疑軍人投給拜登很怪，因為軍人通常是保守派。

白宮新聞發言人兼川普競選團隊發言人麥肯內尼9日在白宮記者會上稱本屆美國大選有非法投票與選舉舞弊，不過記者會開到一半，福斯新聞台（Fox News）就以指控沒有根據為由切掉直播訊號。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，麥肯內尼10日再接受福斯新聞專訪雪恥，她亮出234頁文件，聲稱內容涵蓋500個有關1.1萬件選舉詐欺事件的證詞。

她說：「我們一直聽到有人鼓吹證據在哪裡，現在這裡就有234頁宣誓過的證詞，是來自真實的人、真實的指控，還有公證人簽名。」

麥肯內尼說密西根州韋恩郡（Wayne County）有一整批選票，當中60%都有一樣的簽名，35張沒有選民紀錄，50張被計票多次。「有一名婦人說，她的兒子已經過世了，卻還投票。」

她還指控韋恩郡的共和黨選舉監票員受到種族騷擾，聲稱民主黨監票員發送說明如何讓共和黨監票員分心的文件。

川普團隊已經將這份234頁的文件遞交給密西根州的聯邦法院。

不過據美媒《新聞週刊》（Newsweek）、英國《太陽報》（The Sun）報導，路透社駐華府記者希斯（Brad Heath）在檢視過234頁證詞後，在推特上分享好幾個「有趣的」證詞，當中多數監票員確實都抱怨不能近距離監看計票過程，不過其他證詞卻相當「令人存疑」，而且多數證詞只是監票員聲稱「目睹不確定看到了什麼」，沒有一件聲稱存在選舉詐欺。

其中一件證詞是一名監票員發現80%的軍人票都投給拜登的情況令人懷疑，因為他「聽說軍人偏向保守」。

One Republican poll watcher found it suspicious that members of the military would vote for Joe Biden. pic.twitter.com/xnFqBluLRS — Brad Heath (@bradheath) November 11, 2020

一名監票員說部分選票未經過電腦驗票，聲稱這些選票「極有可能存在詐欺行為」。

Here we go. One Republican poll watcher says some ballots were processed without being checked against the computer, and the ballots were "sequential, highly suggestive of fraud." (But there's no additional detail.) pic.twitter.com/iFncVVuLPh — Brad Heath (@bradheath) November 11, 2020

另外有監票員作證抱怨計票人員穿戴支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）或其他政治議題的口罩、上衣。

另一名監票員指出，當共和黨監票員被請出計票中心時，無黨派的計票人員竟拍手歡呼，但是卻沒有民主黨人被請出去。

一名監票員抱怨民主黨人對他言語攻擊，指控他是川普「邪教」的一份子。

另一名共和黨人堅稱「有2個大個子整晚都在盯著他看」，「顯然是在實施一個經過協調、有組織的恫嚇監票員的系統。」

One Republican says "two large men" watched him all night, and it was "obvious a coordinated and organized system of challenger intimidation was implemented." pic.twitter.com/5U9vy1D44l — Brad Heath (@bradheath) November 11, 2020

希斯在推文中指出，這些證詞都和詐欺無關，有一些證詞指控計票過程讓他們存疑，但卻沒有說明細節。

But they're not alleging fraud. A few allege things that made them suspicious, but they offer very little detail. — Brad Heath (@bradheath) November 11, 2020

英國《每日郵報》（Daily Mail）評論，這些證詞包含部分「怪誕主張」。

(中時新聞網)