川普團隊不斷聲稱此次大選出現選舉詐欺等情事，不過屢遭外界打臉提不出有力證據，川普競選團隊發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）10日晚間公布234頁選舉詐欺證詞，聲稱其中一批選票中有6成的簽名相同，還有死人跑來投票。不過外媒評論，當中還有諸多光怪陸離的證詞，包括有人質疑軍人投給拜登很怪，因為軍人通常是保守派。
白宮新聞發言人兼川普競選團隊發言人麥肯內尼9日在白宮記者會上稱本屆美國大選有非法投票與選舉舞弊，不過記者會開到一半，福斯新聞台（Fox News）就以指控沒有根據為由切掉直播訊號。
美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，麥肯內尼10日再接受福斯新聞專訪雪恥，她亮出234頁文件，聲稱內容涵蓋500個有關1.1萬件選舉詐欺事件的證詞。
她說：「我們一直聽到有人鼓吹證據在哪裡，現在這裡就有234頁宣誓過的證詞，是來自真實的人、真實的指控，還有公證人簽名。」
麥肯內尼說密西根州韋恩郡（Wayne County）有一整批選票，當中60%都有一樣的簽名，35張沒有選民紀錄，50張被計票多次。「有一名婦人說，她的兒子已經過世了，卻還投票。」
她還指控韋恩郡的共和黨選舉監票員受到種族騷擾，聲稱民主黨監票員發送說明如何讓共和黨監票員分心的文件。
川普團隊已經將這份234頁的文件遞交給密西根州的聯邦法院。
不過據美媒《新聞週刊》（Newsweek）、英國《太陽報》（The Sun）報導，路透社駐華府記者希斯（Brad Heath）在檢視過234頁證詞後，在推特上分享好幾個「有趣的」證詞，當中多數監票員確實都抱怨不能近距離監看計票過程，不過其他證詞卻相當「令人存疑」，而且多數證詞只是監票員聲稱「目睹不確定看到了什麼」，沒有一件聲稱存在選舉詐欺。
其中一件證詞是一名監票員發現80%的軍人票都投給拜登的情況令人懷疑，因為他「聽說軍人偏向保守」。
一名監票員說部分選票未經過電腦驗票，聲稱這些選票「極有可能存在詐欺行為」。
另外有監票員作證抱怨計票人員穿戴支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）或其他政治議題的口罩、上衣。
另一名監票員指出，當共和黨監票員被請出計票中心時，無黨派的計票人員竟拍手歡呼，但是卻沒有民主黨人被請出去。
一名監票員抱怨民主黨人對他言語攻擊，指控他是川普「邪教」的一份子。
另一名共和黨人堅稱「有2個大個子整晚都在盯著他看」，「顯然是在實施一個經過協調、有組織的恫嚇監票員的系統。」
希斯在推文中指出，這些證詞都和詐欺無關，有一些證詞指控計票過程讓他們存疑，但卻沒有說明細節。
英國《每日郵報》（Daily Mail）評論，這些證詞包含部分「怪誕主張」。
(中時新聞網)
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