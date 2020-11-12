台北市長柯文哲今天(12日)親赴行政院語彙閣揆蘇貞昌，提出源頭管理與明確標示建議，卻遭行政院轉移話題，指控台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，遭指控的皇家傳承牛肉麵不滿，在臉書貼出報告，證明清白，要求行政院道歉，網友也紛紛聲援，呼籲店家直接提告。
柯文哲出席行政院會，提議源頭管理與強制標籤含瘦肉精豬肉。未料會議結束後，政院發言人丁怡銘召開記者會，指控台北牛肉麵節的冠軍店家，用的就是萊克多巴胺美牛，更表示頒獎時由副市長黃珊珊親自頒發，更證明瘦肉精只要符合國際標準，就不會有問題。
遭指控的皇家傳承牛肉麵對此大動作澄清，先在臉書貼出瘦肉精零檢出報告證明清白，強調自己沒有使用萊牛，更在下午4點召開記者會，痛批政院不該拿店家當作政治鬥爭工具，要求政院道歉。
不少藍營民代與北市府人士紛紛湧入臉書聲援，黃珊珊本人也親自留言「加油」為店家打氣，網友們也看不下去，建議店家「直接提告行政院」，怒嗆「政院造謠不用關3天？」、「丁怡銘出來道歉」。
(中時新聞網)
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