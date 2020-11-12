遭行政院發言人指控北市牛肉麵節冠軍的美國牛肉含有瘦肉精的店家，皇家傳承老闆老闆陳家斌（右）及牛將軍的負責人李湘琳（左），12日帶著圖表面對媒體，自清店內的美牛不含瘦肉精，並要求行政院公開道歉。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲今天(12日)親赴行政院語彙閣揆蘇貞昌，提出源頭管理與明確標示建議，卻遭行政院轉移話題，指控台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，遭指控的皇家傳承牛肉麵不滿，在臉書貼出報告，證明清白，要求行政院道歉，網友也紛紛聲援，呼籲店家直接提告。

柯文哲出席行政院會，提議源頭管理與強制標籤含瘦肉精豬肉。未料會議結束後，政院發言人丁怡銘召開記者會，指控台北牛肉麵節的冠軍店家，用的就是萊克多巴胺美牛，更表示頒獎時由副市長黃珊珊親自頒發，更證明瘦肉精只要符合國際標準，就不會有問題。

皇家傳承牛肉麵貼出零檢出報告打臉政院，要求道歉 (圖／皇家傳承牛肉麵臉書)

遭指控的皇家傳承牛肉麵對此大動作澄清，先在臉書貼出瘦肉精零檢出報告證明清白，強調自己沒有使用萊牛，更在下午4點召開記者會，痛批政院不該拿店家當作政治鬥爭工具，要求政院道歉。

不少藍營民代與北市府人士紛紛湧入臉書聲援，黃珊珊本人也親自留言「加油」為店家打氣，網友們也看不下去，建議店家「直接提告行政院」，怒嗆「政院造謠不用關3天？」、「丁怡銘出來道歉」。

【食安公告】萊克多巴胺-符合規定［未檢出］ 為了因應廣大消費者對於食安問題疑慮 皇家傳承提供此份測試報告 供廣大的消費者檢驗及參考 由皇家傳承牛肉麵發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)