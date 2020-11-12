前台北縣長周錫瑋一行跨海到金門，今（12）日下午與縣議長洪允典等人在昔日國共戰場古寧頭敲響和平鐘，並發表「我們要和平」宣言之二。（李金生攝）

周錫瑋（左二）、沈啟國（右二）等人強調，和平是兩岸人民共同的心願，也是全人類的普世價值。（李金生攝）

周錫瑋到金門發表「我們要和平」宣言，受到當地民眾熱情歡迎。（李金生攝）

兩岸關係降至冰點，台海風雲譎詭之際，前台北縣長周錫瑋一行跨海到金門，今（12）日下午與縣議長洪允典等人在昔日國共戰場古寧頭敲響和平鐘，並發表「我們要和平」宣言，強調要珍惜金門從殺戮戰場走向和平聖地的成果，莫因政客一己之私，讓兩岸重蹈戰爭的覆轍。

周錫瑋等人在「我們要和平宣言」中指出，「和平無價，戰爭無情」唯有和平才有國泰民安，才有手足團圓，才能攜手共創共享中華民族的富強幸福，而如今太平洋波濤洶湧很不太平，國際政治海嘯導致兵凶戰危，此時此刻，中華民國迫切需要團結。「和為貴」兩岸手足同胞都要努力維護和平，消除敵意、釋出善意，加強交流往來，化解成見分歧，努力為最終的政治和解、民族融合營造良好氛圍。「家和萬事親」有了和平才能風平浪靜，兩岸才能一家親。

曾在小金門服役的周錫瑋偕1949古寧頭戰役22兵團司令李良榮所屬25軍軍長沈向奎之子沈啟國等人，特別選在在國父孫中山155年冥誕的今天，在曾經國共戰火洗禮的金門，向世界宣告「拒絕戰爭、就要和平」包括議長洪允典、前立委陳清寶等地方人士與他在當年國共激戰，目前已是觀光景點的林厝和平紀念公園一起敲響和平鐘。

周錫瑋等人強調，百年來中華民國命運多舛，歷經對日抗戰、國共內戰，好不容易消除敵意、休養生息，兩岸也在政府與人民共同努力下，和平交流近20年，然而近年卻在執政黨的刻意操作下，兩岸關係又回到冰點，甚至到了劍拔弩張的戰爭邊緣，此刻祈求和平正是兩岸人民共同的心願，也是全人類的普世價值。

(中時 )