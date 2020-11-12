美國當地時間10日，美國民主黨總統候選人拜登召開記者會，表示其帶領的團隊已經開始準備組建新一屆政府，並強調沒有任何事能阻饒這一點。不過共和黨總統候選人、美國總統川普則堅持表示，自己將獲得大選勝利。據美國媒體報導，雖然川普競選團隊目前正積極募資數千萬美元的訴訟費用和重新計票費用，但部分共和黨捐助者表示，他們不願在法律訴訟上繼續糾纏，這些訴訟並不會改變當前的大選結局，並表示已經將重點轉移到維持共和黨在參議院的多數黨地位。

日前，拜登表示，川普拒絕承認敗選令許多美國人感到焦慮，認為川普此舉動非常難堪，對他作為總統的歷史評價也沒有好處，並提到非常願意與川普展開對話，對於是否會採取法律行動迫使川普承認敗選時，拜登說，他認為沒有這種必要。

不過據美國哥倫比亞廣播公司報導，由於擁有正式啟動總統權力交接程序的美國總務管理局還未正式確定大選獲勝者，使得拜登無法正式接手總統權力，對此，拜登競選團隊中一名匿名官員表示，拜登或許未來仍須考慮採取法律行動，以應對目前的局面。

川普10日兩次在推特上發文表示，自己的選舉正取得巨大進展，下週結果會出爐，而自己將會獲勝，川普的競選經理在此前一日表示，川普「沒有退縮」、「還在戰鬥」，將繼續針對大選的計票結果尋求於幾個關鍵州發起法律訴訟，不過部分共和黨捐助者則表示，不希望再將資金花在法律訴訟上，認為大局已定，並表示重點將轉移在維持共和黨仍是美國參議院多數黨地位。

(中時 )