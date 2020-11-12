日前網路上瘋傳一段子瑜拍韓劇的影片，粉絲看了超驚喜，但真相曝光後卻一面倒喊抵制。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

南韓女子團體TWICE近期推出新專輯，正如火如荼地進行打歌活動，其中台灣成員子瑜（周子瑜）清新脫俗的外貌，去年還榮登「全球女星最美臉蛋」冠軍，讓她更受矚目；日前網路上瘋傳一段子瑜拍韓劇的影片，粉絲看了超驚喜，但真相曝光後卻一面倒喊抵制。

9日有一名國外網友在YouTube分享一段影片，標題打著「Tzuyu? is the CEO」，畫面中是韓劇《Start-Up》的片段，細看才發現其中一名女子是子瑜，但該韓劇演員表中並沒有周子瑜，不少人好奇會不會是客串。

影片快結束前，出現一個對比圖，原來是網友使用Deepfake（人工智慧人體圖像合成技術），將女演員姜漢娜的臉換成子瑜，零違和的技術讓眾人超驚喜。(圖/ 摘自YouTube影片)

不過，影片快結束前，出現一個對比圖，原來是網友使用Deepfake（人工智慧人體圖像合成技術），將女演員姜漢娜的臉換成子瑜，零違和的技術讓眾人超驚喜。

一些粉絲原以為子瑜真的要朝戲劇圈發展，還滿心期待，知道真相後覺得可怕，因為這種換臉技術早已被有心人士不當使用，會把女偶像或女明星的臉蛋合成到AV女優身上，散播假的裸照或性愛影片；網友們也紛紛喊抵制，「自然到我分不清哪個才是真的」、「一開始很驚喜，知道真相就毛毛的」，多數人認為這種技術太可怕，擔心哪天自己的偶像變成受害者。

(中時新聞網)