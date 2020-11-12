口罩國家隊成員「健康天使」未經核准就生產口罩，並以醫療級口罩售出千萬片，其中有421萬片交給政府，以實名制口罩販售。對於實名制口罩的流向，食藥署表示檢調還在追查中，該業者產品有混充到合法、私設生產線，無法明確區隔，民眾若要分辨，也暫時無解。

食藥署官員表示，「健康天使」有一條合法生產線，另一條為私設，如是單從業者去追，雖可追到旗下產品，但仍有混充到合法生產和私設產線的口罩，因此沒有辦法明確區隔，也無法告知民眾哪些口罩有問題、哪些沒有。

對於「健康天使」的產品是否如先前的加利口罩一樣，印有自家廠牌標示，足以提供民眾辨識？因仍在檢調追查中，食藥署並不確定。食藥署官員說，不是所有口罩都會打上自己鋼印，如果廠商都沒有打自己的標示，也都無法辨別。

官員坦言，目前並不知道流向範圍、數量在哪也不清楚，還在檢調確認中，因為民眾難以分辨，要找出已售出的問題口罩暫時無解，此案件比較難單從口罩本身去區隔是哪條產線出來的。接下來要看檢調的結果，看看是否一網打盡「健康天使」的全部口罩，還是可依照批號等進行區隔，找出問題口罩來做管控。

食藥署表示，「健康天使」的行為涉及違反《藥事法》規定，最重可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，但接下來會如何罰，還是要依調查結果來決定。

(中時 )