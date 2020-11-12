受惠於重組計畫發揮成效，以及銷售意外強勁，日產汽車（Nissan Motor）第二季營業虧損遠小於市場預期，並宣布上修財測，將全年營業虧損預測從先前預估的虧損4700億日圓，創下歷史新高記錄，調整為虧損3400億日圓。

市場預估日產汽車全年營業虧損3350億日圓。

日本第三大汽車製造商日產汽車公布，上半年度（4～9月）營收年減38.2%，為3.09兆日圓。營業虧損為1587.6億日圓，前一年同期為獲利316.1億日圓。淨損為3299.6億日圓，前一年同期為淨利653.7億日圓。

因新冠肺炎疫情導致銷售下滑，其第二財季營業虧損為48.3億日圓，雖然與前一年同期的營業利益300億日圓相比由盈轉虧，但虧損幅度遠小於市場預估的806億日圓。

日產將全年度全球汽車銷量預測由413萬輛上修為416.5萬輛，但仍較前一年度下滑。此外，該公司預估全年度（截至2021年3月31日）營收將下滑19.6%，為7.94兆日圓，並全年淨損為6150億日圓。

(時報資訊)