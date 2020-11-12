台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波（6248）第三季獲利下滑，前三季稅後淨利3287萬元、年減43.69%，每股稅後盈餘（EPS）1.07元。隨著旺季到，公司對第四季展望樂觀。

沛波鋼鐵今（12）日召開董事會，通過財報。第三季營收為6.99億元，較去年同期成長8.61%，稅後淨利128萬元，年減86.69%；每股稅後盈餘0.04元。

沛波表示，第三季營收受到雨季的天候影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，因國內需求維持高檔，帶動第三季營收較去年同期成長8.61%；在獲利部分，第三季毛利率為5.83％，略高於去年同期，惟第三季因打銷呆帳，致使當季稅後淨利較去年同期減少。

沛波前三季營收22.76億元，較去年同期成長4.69%；前三季營業淨利4545萬元，年減19.99%；稅後淨利3287萬元、每股稅後盈餘1.07元，低於去年同期的1.9元。

展望第四季，總經理葉俊良指出，台商回流帶動擴產需求，加上房地產景氣熱絡，帶動鋼筋產品需求大增，有助推升沛波的營運表現，公司對未來業績展望維持正向看法。

(時報資訊)