陳良考建立團隊，找來平均30歲的年輕人加入團隊，他們之前有的是小混混、轎班成員，反差很大。（莊曜聰）

大男孩做起手工刺繡、縫製工作毫不馬虎。（莊曜聰攝）

位於台南市新市區的泰福繡莊開業近50年，是製作神明衣裳的「專門店」，43歲的陳良考是繡莊第二代，他20年前接下母親黃月琴的棒子，發揚光大，迄今經手的神衣少說上萬件，但他曾經是眾人眼中的壞小孩，整天「浪流連」，對神明更是嗤之以鼻，沒想到一場意外，「南鯤鯓五府千歲」領進門，讓他脫胎換骨。

北門南鯤鯓代天府有王爺總廟稱號廟內奉祀的神像有123尊之多，每年農曆初四接神前，都要換上新的神衣，廟方在40年前公開徵選廠商，陳良考的媽媽黃月琴有天夢到池王爺，請託她幫忙，黃月琴說小店難接大廟工程，池王爺還說「認真做就好，不需要公關」，醒來後沒多久竟接到廟方電話，最後還真的入選，一做就是20年。

20年前陳母腦中生了血管瘤入院，但掛念的卻是神衣未能如期交件，陳良考那時才首度踏入南鯤鯓廟，告知廟方並向神明稟告，希望能讓他接手試試，年輕氣盛的他連許願都像是「喬事」，還忘了擲筊請示。

原本開怪手、做粗工的陳良考對刺繡、車縫一竅不通，在阿姨指導下勉強交件，但瑕疵不少，不是領子沒拉直，就是線條不到位，但請示神明後仍「過關」，他原本想等母親康復後就離開，沒想到有次在廟內偶遇乩童，告訴他要「知道使命」，才下定決心回家接手，向母親從頭學起，一做又是20年。

陳良考說，每件神衣從大小、神像材質不同，製作時間從1周到1個月不等，「神」製化是他的一大特色，在傳統的版型上再加入創意，他曾接過樂高積木大小的三太子神像，還要手工繡上蓮花，印象深刻。

或許是神明幫忙，多年來製作的神衣有9成都是王爺廟，接案量成長快10倍，還外銷到泰國、日本，他也建立團隊，加入的都是2、30歲的年輕人，有的曾經是流氓、轎班成員，看來粗曠的男人專注刺繡，反差很大；現在的陳良考褪去了鋒芒，有的是更多心靈上的改變。

(中時 )