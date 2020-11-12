秋冬季節往年都是中部地區的「空汙季」，但近年來，台中市府環保局加強稽查、管制汙染源，同時要求台中火力發電廠擴大自主減煤等措施奏效，根據行政院環保署空品監測資料統計，台中市1至10月的PM2.5平均濃度較去年同期降低、空品不良日也減少，空氣品質創歷年來最佳。

拿出環保署的監測數據，台中市府環保局表示，今年1至10月台中市PM2.5平均濃度為15.5微克，比去年同期的17.7微克降低2.2微克；而在空氣品質不良日的指標，今年前10個月空品不良累積共27天、較去年同期減少15天，顯示台中市空氣品質確實在改善中。

環保局強調，中部地區每年10月進入空汙季，以今年的情況來看，在沒有大量降雨達到洗刷作用的氣候情況下，台中市上月PM2.5濃度僅13.8微克，較去年同期的24.0微克有大幅改善；以1到10月的數據來看，今年台中市空氣品質創下近幾年來最好情況。

環保局代理局長陳宏益表示，台中市為管控汙染源，特別推動「藍天白雲計畫」，秉持「先公後私、先大後小」原則，內容包括要求燃煤工業鍋爐退場、成立專案小組重點且深入的稽查及補助老舊車汰換、跨局處輔導餐飲業油煙等。

陳宏益強調，防範秋冬季節空品不佳問題，中市府透過中部空污治理專案辦公室召集彰化、南投、苗栗、新竹、雲林縣及嘉義市環保局，攜手進行「空氣品質嚴重惡化緊急防制及災害防救法之懸浮微粒物質災害應變聯合演練」，近日也將持續關注空品情況，並將於空汙日加強查緝汙染源，採「直接開罰、加重處罰」達到降載減排目的。

(中時 )