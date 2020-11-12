111學年大學考招制度將以「學習歷程檔案」取代現行備審資料，許多學生及家長深感焦慮。一項問卷調查發現，經過了解和對話之後，高達8成5以上的高中教師、大學教授、學生和家長等群體，都同意「學習歷程檔案」經過學校老師認證更有公信力、也更可以顯現學生紙筆測驗以外的多元能力；但問及「學習歷程檔案是否能減少『軍備競賽』」，贊成的比例立刻降低，又以學生群體的63％最低。

由教育部高教司主辦、台大社會系承辦「學習歷程檔案審議計畫」，7月以來透過1336人次參與的50場公民審議會議，輔以問卷調查，做出上述報告。

該計畫主持人、台大社會系主任林國明12日說明，根據問卷調查，與會之前僅46％家長了解何謂學習歷程檔案；經過一整天公民審議會議之後，高達9成的家長表示已能了解。同時，高達8成5以上的受訪者同意：「學習歷程檔案」經過學校老師認證比現行備審資料更有公信力、也更可以顯現學生紙筆測驗以外的多元能力；但問到「是否贊同以學習歷程檔案取代現行備審資料」，以及「學習歷程檔案是否能減少『軍備競賽』」，贊成的比例立刻降低，尤其以學生群體降至6成最明顯。

林國明表示，這意味著大部分高中老師、學生、家長及大學教授都肯定新課綱和學習檔案歷程的理念，但卻擔憂實踐的問題。

此外，雖有過半數高中老師改變教學方式，但也有44.9％「有點改變但不多」，有23.9％增加紙筆測驗以外的評量方式，林國明坦言「有點低」，這表示多數教師們沒有把學習歷程檔案當作評量的一部分，等於學習歷程檔案對學生來說是額外增加的工作。

值得一提的是，為何教師沒有因應108課綱而改變教學方式，有63.8％表示「教學負擔太大，沒有心力調整」。教師員額不足的問題還是要趕緊解決。

(旺報 )