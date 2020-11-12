富邦媒（8454）旗下通路momo購物網12日公布雙11戰報，自活動起跑至11日累計業績較2019年同期成長逾5成，11日當日銷售額破30億元，雙雙突破歷年雙11新高。

其中來自行動端的業績佔比達8成。統計全天網站造訪人次，共湧入超過千萬人次，較平日成長3倍。2020年momo《雙11超狂購物節》各方表現皆再創新紀綠。

年年掀起momo雙11購物熱潮高峰的「揪團賺回饋」活動，今年祭出最高回饋3％momo幣好康，共吸引較2019年同期成長6倍的人數參與，組成約1.6萬組團隊力拼回饋。

統計11日 00:00至23:59為止，累計消費金額排行第一名的團隊訂單金額突破新台幣155萬元，顯見消費者響應雙11購物狂潮的熱情勢不可擋。11名幸運的宏佳騰智慧電車得主也全數出爐。

雙11當日，momo網站也湧入眾多消費者同時在線購物，光是活動開跑前一小時，便累計湧進高達60萬人次，不僅特惠商品成選購重點，熱銷商品更展現強勁銷售力道。

富邦媒表示，根據11月11日當日銷售觀察，業績成長前三名的品類包含日用耗品（為平日18倍）、家電商品（為平日19倍）以及3C產品（為平日12倍），由此可觀察出，在雙11期間消費者除會大量囤貨日用快消品，平時躊躇難下手的高單價商品，也在活動眾多的優惠及回饋助攻下，成為消費者下單的目標。

而人氣商品如ARIEL洗衣膠囊、iPhone 12手機、幫寶適尿布、dyson二合一空氣清淨機風扇、SAMSUNG Galaxy Note 10+、3M牙線棒、東妮寢飾冬被、美德醫用口罩、花王蒸氣眼罩、蜜蜂工坊黃金蜂蜜組、Michael Kors精品包、NIKE老爹鞋、WEDGWOOD床包兩用組、伊萊克斯抬頭式攪拌機、亞培安素、Acer高效筆電等皆為民眾搶購目標。

看好持續延燒的雙11購物狂潮，momo《雙11超狂購物節》於11月12日與11月13日兩天推出好評返場活動。11月12日強打「家居寢飾日」，精選無印良品、3M、hoi!、iloom人氣品牌商品優惠3折起，加碼當日上午11點限搶11元爆品，下單再抽iPhone12、1,111momo幣。

11月13日「美食吃貨日」限時瘋搶1折神券，再推熱銷台鹽水滿千送111、哈根達斯4大6小1,111元等特惠商品。「整點搶億萬紅包」活動也持續動員中，天天18時段抽最高送999momo幣，每時段11,111名。

(工商 )