信義房屋（9940）12日舉行線上法說會，在疫後資金潮帶動房市熱絡下，即使沒有建案大量入帳挹注，自5月起連續六個月營收超過10億元，一補今年落後態勢，帶動今年前十月業績首度追上去年同期，並突破百億大關，達到102.3億元、年增0.21％。

今年前四月受到新冠肺炎衝擊，信義不含開發事業單月營收僅約5.9～7.5億元，不過自5月起首度衝破10億大關後，已經連續六個月超過10億元，比過去二年同期單月約7～9億元大幅成長，帶動信義房屋營收連續四年突破百億。

今年因兩岸建案處於入帳的空窗期，國內房仲本業受惠房市交易熱絡格外亮眼，開發事業建案僅有日前已全數完銷的「信義謙石」，以及上海「信義嘉庭」零星餘屋餘屋認列。展望未來，2021年兀半年完工的無錫「山水嘉庭」、2022年下半年完工的板橋「信義嘉和」、2024年完工的「信義嘉品」，將依銷售進度挹注信義業績。

信義房屋財務部執行協理陳志桓表示，「信義嘉庭」僅餘11套未售，目標是在今年底前全數完銷，「山水嘉庭」規劃608套，目前銷售率逾一成，當地房市交易已回歸正常，雖然產品定位在當地高端市場，且屬首入市場的新銳建商，不過目前無錫地價上漲趨勢，後續進場建商成本更高，銷況仍算穩定，重新調整行銷手法與加強重點營銷渠道下，可望於第四季提升預售成效。

至於新北板橋二案，銷售率85％的「嘉和」已暫時停止預售，剩餘戶數將於成屋時再啟動銷售；928檔期推出的「嘉品」，銷售率已逾三成。

對於兩岸開發事業在庫存土地均已開發下，再取得土地策略？陳志桓表示，大陸仍在評估土地，不過對於市場保守看待，有好機會才會出手，相較下，台灣北部地區積極評估土地，未來除了購地自建外，也推全案服務，管理規劃服務，以較少自有資金或參與建案投資，擴大建設事業案源。

(工商 )