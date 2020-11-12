國際美元走穩，主要亞幣偏弱整理，台股隨美股道瓊回檔整理，新台幣開盤後雖回到28.51元價位，但升勢也未延續，尾盤央行進場調節後，又上演豬羊變色老戲碼，由升轉貶3分，收在28.86元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量7.92億美元。

外匯交易員表示，台股漲高後稍做休息，隨道瓊略回檔整理，但仍站穩「萬三」，僅小跌40點，但外資還是有些匯入，小幅買超56億元，支撐新台幣未明顯走弱，尤其出口商上午觀望央行動向，午後才進場拋匯，使得盤中持穩在28.51元上下，尾盤再加大調節作價力道，也守住28.8元價位。

外匯交易員指出，近日央行啟動新的「雙防線」策略，盤中真槍實彈及尾盤作價阻升，靈活交互運用，針對美元走弱加上外資匯入時，盤中直接進場買匯穩住28.5元關卡，則尾盤就略縮小作價幅度，反之亦然，就是要市場猜不透，同時也警告想炒匯的不肖外資，要提防央行不時打出的新招式。

(工商 )