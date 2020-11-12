中職今日公布年度三大獎入圍名單，最佳進步獎由富邦悍將李宗賢、中信兄弟許基宏以及統一獅鄭鈞仁3人競爭，此獎項用於獎勵今年表現比上季更出色、成績更優異的選手。

富邦悍將李宗賢是陣中不動游擊手，剛獲得最佳九人獎肯定，去年出賽110場，共有84安、1轟、28打點、打擊率2成62的成績，今年打擊成績大幅進步，117場出賽、151支安打、5轟、46分打點、26次盜壘都是歷年新高，打擊率也首次突破3成，來到3成09，可以說繳出生涯年成績單。此外在守備上也更有心得，他在2017年是三壘金手套得主，隔年配合球隊戰力需求移防游擊，今年屢屢展現游擊美技，表現精彩。

而中信兄弟許基宏在今年大放異彩，他在2015、16年就是球隊主力打者，不過2018、2019年沒有獲得太多一軍出賽機會，去僅有14場比賽、5安、0轟、3分打點、1成52的成績，今年出賽數暴增到105場，比前3年總和還多，另有113安、19轟、65分打點，打擊率高達3成22，各項打擊數據都是全隊前5。

統一獅後援投手鄭鈞仁則是唯一入圍的投手，他生涯前2年沒有投出令人印象深刻的表現，去年19場出賽共投18局，有2次救援失敗、1次中繼點，自責分率高達9。不過從去年冬盟開始他就投出不錯內容，終於在生涯第4年繳出佳績，在獅隊牛棚缺人的情況下適時補上，今年63場出賽是獅隊投手最多，吃下60.1局有1勝2敗，17次中繼成功也是全隊最高、聯盟第3，自責分率降到4.18，搖身一變成為今年牛棚要角。

今年相較年度MVP、最佳新人獎都有較突出的入圍者，最佳進步獎競爭較難預測，每人都是苦熬多年才展現潛力的選手，中職年度頒獎典禮將在11月16日晚間18時30分開始，同時將會揭曉年度三大獎項得主。

(中時 )