為讓國旅持續保持熱度，加碼5大補助，其中春節孝親專案只有6天，旅宿業者希望延長孝親方案的補助期限，交通部長林佳龍今表示，交通部也有團體旅遊的補助方案，補助是今年12月到明年1月，讓旅行社可以出團，對於不適用春節疏運孝親方案者，可以採用團體旅遊另外申請。

至於旅遊泡泡何時啟動，林佳龍說，與日本、韓國、越南，雙邊的觀光主管機關都有交流，先前暫停的觀光發展年會也在溝通中；至於新加坡，林佳龍說，一直都在談，新加坡也表達希望能夠拜會交通部，他也很樂意，「我們都要做超前部署，時間上的判斷涉及到國際疫情、疫苗的研發進展、各國的防疫能量」。

春節孝親專案等5項國旅措施，其中春節孝親專案部分，根據觀光局初步規劃，對象限定55歲以上，每房補助新台幣1500元，每人可使用3次補助。

林佳龍今天出席台灣智庫舉辦的民調活動時被問到，對春節要北上過年的人並不方便，且飯店業者要安排交通問題有些困擾時表示，這項專案有搭配公共運輸工具，除了高鐵，台鐵也會跟進，搭乘國道客運也會有優惠措施的票價。

他說，春節期間很多人都往中南部走、會塞車，孝親專案剛與原來南下返鄉車潮逆向而行，不僅達到疏運效果，孩子們也可不用準備年夜飯，在飯店即可享用；至於人潮較少的觀光景點，交通部也有觀巴、台灣好行等交通工具搭配，可讓長輩們到北部過年、孩子可以比較輕鬆，既可團圓又能出遊，創造雙贏。

(中時 )