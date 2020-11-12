新北市府12日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請37位本市工商團體領袖、學界代表及大型指標企業負責人，侯友宜會中表示，新北正值重要發展階段，盼所有企業能夠支持，新北目前招商金額已達1286億元投資，創造約4萬個就業機會，今年1500億招商目標還有一個月，將全力達成目標。

侯友宜表示，今年上半年雖遇新冠肺炎考驗，但市府超前部署，力抗疫情，已守住新北防線，隨著疫情逐漸趨緩，市府仍不停歇，更是超前投資，招商逆勢突破，已吸引三井不動產、迪卡儂、大同大隈、德凱、興富發及嘉里大榮等國內外知名企業接連投資新北。

侯友宜說，今年市府著眼「國際招商」及「零接觸經濟」之上，在國際招商方面，7月與10月辦理「智慧醫療產業國際視訊採購」及「5G x AIoT 智慧城市實體商洽會」，共促成400場次洽談與逾18億元商機。在零接觸經濟成果部分，市府整合外送平台、超商零售業者能量推出「新外商」，協助新北小型餐飲業與特色店家拓展通路，創造破千萬營業額。

侯友宜強調，未來相關市政建設仍繼續推行，包括三大軸心、3環6線、五股垃圾山及泰山塭仔圳整頓計畫等。從點及線出發，逐漸串接新北生活圈及產業面，帶動地方發展，也帶給市民安居樂業，這樣的城市新風貌在他心中已然成形，不會因疫情影響停下腳步。

經發局表示，明年將以「智慧科技產業」、「加強國際鏈結」及「智慧服務生活」面向，透過智慧實證場域、智慧人才、綠能永續、外商資源、新創大平台等措施，協助新北產業發展，市府與企業攜手共創下一個10年的產業新局，順利鏈結新北2030願景及智慧經濟城的發展目標。

(中時 )