新北市樹林博愛市場面臨垃圾無業者收的窘境，垃圾堆放路口散發陣陣惡臭，議員葉元之今（12日）邀集相關單位前往會勘。（葉書宏攝）

新北市樹林博愛市場面臨垃圾無業者收的窘境，垃圾堆放路口散發陣陣惡臭，議員葉元之今（12日）邀集相關單位前往會勘。（葉書宏攝）

新北市樹林焚化廠年底整修，將大幅減少每天約900噸垃圾處理量，樹林博愛市場卻面臨垃圾無業者收的窘境，垃圾堆放路口散發陣陣惡臭，議員葉元之今（12日）邀集相關單位前往會勘，要求市府提出改善辦法。環保局則表示，已協助媒合新業者。

新北市樹林區市場促進會會長邱鎮明說，博愛市場有228攤業者，每天約產生1至2噸圾垃，以每公斤6元代價委託業者清運，但近日業者卻無法再協助清運，聯繫3家新業者都無法負荷，垃圾僅能堆放於路旁，不僅有礙市容景觀也散發惡臭。

葉元之今（12日）邀集環保局、樹林區公所、清潔隊前往現場會勘，葉元之說，新北市有樹林、八里及新店等3座焚化廠，每日共處理2600噸垃圾，但樹林焚化廠11、12月整修，新北市每天減少焚燒約900噸垃圾，減少約3成的垃圾量。

葉元之表示，多次在議會質詢垃圾問題，環保局信誓旦旦說不會發生垃圾大戰，但博愛市場攤商向他陳情，已經找不到民間環保清運業者收垃圾，垃圾堆積達2噸，而市府提出的五股垃圾暫置場也因民眾反對作罷，若長久下去，後果不堪設想。

環保局澄清，博愛市場原由禾灃環保公司收運垃圾，但該公司因違法傾倒垃圾遭廢止許可證，環保局已與公會協助市場媒合其他收運業者收運，目前已有業者願意協助清運，若其他市場也受到影響，環保局都會協助處理。

環保局表示，原清運業者根本沒有進焚化廠處理，價格當然便宜，現在是回歸市場機制，同時也會監督查處業者不當漲價的行為，必要時會重新檢討歲修整建的期程安排，「目前的垃圾處理並沒有任何的問題，民眾無須過度擔心！」

(中時 )