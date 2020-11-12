南投縣各級農會總幹事候聘登記於本週開始，原先一直「掛蛋」未有人登記的集集鎮農會，12日由現任總幹事李崇慶前往投縣府農業處登記，讓縣內14個農會都有總幹事候聘人選，登記作業至11月13日止。

截至12日，各農會都僅有1人登記；只有水里鄉農會有2人，分別是信用部出納賴育佑，賴育佑是縣議員陳淑惠的兒子；另一位則是現任總幹事張啟荃。

張啟荃表示，他擔任總幹事以來，努力推展會務，行銷水里鄉農特產品；坊間有傳言說農會理事長任期大多2屆，所以要他同進退，但是農會總幹事並沒有任期的限制。

陳淑惠則強調，雖然績優總幹事可獲優先遴聘，但賴育佑第一輪就參與登記候聘，即是要展現參選到底的決心，要讓水里鄉農會由在地人來經營。

南投縣各農會總幹事候聘人已登記名單如下：南投縣農會曾明瑞、南投市農會王永樹、草屯鎮會蕭忠郁、埔里鎮農會林江瑤、竹山鎮農會鄭文惠、名間鄉農會蔡素秋、中寮鄉農會林裕堂、鹿谷鄉農會林義能、國姓鄉農會葉榮鑫、魚池鄉農會王威文、仁愛鄉農會戴錦稔、信義鄉農會何建中、集集鎮農會李崇慶。以上13農會，目前尚無其他人登記競爭。

(中時 )