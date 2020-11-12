高雄市保七總隊劉姓警員5月疑似酒後與妻子歐女發生口角，爭吵後在家中嬉鬧，過程中歐女疑似不慎以菜刀劃破劉男大腿股動脈，血流不止送醫不治。事後歐女相當懊悔，強調是誤殺，證人也說夫妻兩人感情融洽，純粹是意外，檢方偵查後依傷害致死罪將歐女起訴。

劉姓員警為60年次保七總隊員警，與47歲的歐女共同在高雄開設一間熱炒店，5月10日當天雙方在店內發生口角。當晚劉男先行回家，歐女關店後步行回家，忘記帶家門鑰匙，還打電話請屋內女兒幫忙開門。

歐女返家後與劉男握手言和，歐女還叫劉男先去洗澡再睡覺，自己則在廚房整理雜物。整理到一半，劉男竟披著棉被跑到廚房和歐女嬉鬧，過程中劉男大喊一聲「我流血了」，疑似被歐女手上菜刀劃傷，大腿股動脈被刺破，血流不止，送醫後仍宣告不治。

歐女在地檢署接受訊問時強調一切都是意外，根本不知道何時刺傷丈夫，最後以十萬元交保後傳，當時人在法警室內呆坐、低頭不語，看得出相當懊悔難過。檢方傳喚證人，證人也強調夫妻倆感情很好，平時鮮少有爭執。

檢方根據劉男傷勢研判，若歐女有殺夫意圖，應該是朝頭、頸部位揮刀，而不是朝四肢刺去，排除歐女有殺人故意，偵結後依傷害致死罪起訴。

(中時 )