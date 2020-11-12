為防範露天燃燒，嘉義縣環保局成立管制露天燃燒16人巡查小組，針對主要種植稻作鄉鎮市熱區加強巡查及宣傳。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為防範露天燃燒，嘉義縣環保局成立管制露天燃燒16人巡查小組，針對主要種植稻作鄉鎮市熱區加強巡查及宣傳，今年至今已告發露天燃燒案件35件，其中夜間及假日違規11件，約占3成，嘉義縣環保局長張根穆表示，依據環保署6月10日新修正的「空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，每年10月至隔年3月空品不良季節期間，將依新修正裁罰準則加倍處分。

為因應11月起空品不良季節及二期稻作收割期，嘉縣環保局巡查小組已掌握轄內露天燃燒好發區域，將加強巡查，同時透過空拍攝影、遠端監視器及移動式縮時攝影等e化科技設備查核，搭配環保署衛星遙測技術及學校、社區露天燃燒熱區通報小組等陸空聯合稽查，全面監控境內火點。

張根穆說，依據環保署109年6月10日新修正的「空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，對於違反空氣汙染防制法規定者、在空氣品質惡化期間加重空氣汙染狀況、違規地點位於三級防制區內、於夜間及假日、甚至影響學校等嚴重情節者 ，將依「影響程度」加重處分，請民眾配合不要違規露天燃燒，以免造成空氣汙染也導致視線不良，影響交通安全。

(中時 )